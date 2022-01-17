Başkan Aygün, sağlık çalışanlarıyla buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşireler ve aileleriyle bir araya geldi.

Kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Yelken Kafe'de gerçekleşen programda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık İşleri Müdürü Serap Ayhan, Genel Cerrahi Servis Sorumlusu Hemşire Sevcan Yeşildağer, hastanede görev yapan bazı hemşireler ve ailelerini konuk eden Başkan Aygün'e programda Meclis Üyesi Kurtuluş Aytekin de eşlik etti. Buluşmada konuklarıyla projelerini paylaşan, görüş ve önerileri alan Başkan Aygün, sağlık çalışanlarının çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Özellikle salgınla mücadele sürecinde özveriyle görev yapan tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ