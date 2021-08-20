Başkan Aygün, Muharrem iftarına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Aygün, Muharrem iftarına katıldı

Başkan Aygün, Muharrem iftarına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi'nde düzenlenen Muharrem iftarına katıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi'nde düzenlenen Muharrem iftarına katıldı.

Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından oruçların açıldığı iftar programında konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Şehadetlerinin 1382. yılında Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için birliğe, kardeşliğe ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, Muharrem iftarına katıldı
Başkan Aygün, Muharrem iftarına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Muslera Burak Elmas Lionel Messi Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Aygün, Muharrem iftarına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:07:54. #1.14#

title