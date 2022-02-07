Başkan Aygün, gençlerle buluştu

Gençlerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 3 yıllık süreci değerlendirdi, hizmete sundukları projeleri paylaştı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede yaşayan gençleri bir kafede ağırladı. 3 yıllık süreç içerisinde hizmete sundukları çalışmaları sinevizyon eşliğinde gençlerle paylaşan Aygün, "Gençlerimiz, geleceğimizdi. Gençlerimiz için Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Dumlupınar Spor Merkezimizi tamamlayarak kullanıma sunduk. Bunun yanında bazı parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da kullanıma açıyoruz. 5 ayrı noktada halı sahalarımızı tamamladık, 11 ayrı bölgede daha çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimizi en iyi şartlarda yetiştirmek düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ