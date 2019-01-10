Başkan Aygün Gazetecileri Unutmadı

Gümüşhane'nin Köse ilçesi Belediye Başkanı Şerif Aygün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde geleneksel hale getirdiği basın toplantısında gazetecilerin gününü kutladı.

Ramada Gümüşhane Otelde düzenlenen programda konuşan Başkan Aygün, 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününde basın mensuplarının gününü tebrik ederek çalışma hayatlarının başarılı, sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesinde bulundu.

Yıl içerisinde çeşitli zamanlarda bir araya gelmiş olsalar da yılda bir defa da olsa böyle güzel ve anlamlı günde gazetecilerle bir araya geldiklerini anımsatan Aygün, "Her mesleğin zor yönleri olduğu gibi gazeteciliğin de zor yanlarını birlikte çalıştığımız zaman içerisinde daha iyi müşahede ediyoruz. Görev yaptığım 10 yıllık süre içerisinde uyumlu, diyalogumuzu kesmeden iletişim içerisinde güzel bir 10 yıl geçirdik. Birbirimizi anlayarak güzel bir on yıl geçirdik bunun için de ayrıca hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aygün, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 3.dönem için adaylık müracaatı yaptığını belirterek, "Önce AK Parti genel merkezimiz sonra Köse halkının teveccühü olursa 3.dönemde ilçemize hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Yapamadığımız birkaç işler var. Onları ilçemize kazandırmaya çalışacağız. Aday olursak biz, olamazsak olan arkadaşımızın yanında olup ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız. İlimizde ve Belediyesi olan her yerde, her partiden aday ve aday adayı olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin" diye konuştu.

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü de nazik daveti için Başkan Aygün'e teşekkür ederek, "Bütün meslektaşlarımın, meslek büyüklerimin Çalışan Gazeteciler Gününü, Valimizin nezdinde Vali Yardımcılarımız ve tüm Kaymakamlarımızın 10 Ocak İdareciler Gününü kutluyorum. Bir programı, bir etkinliği yapmak jesttir. Ama bunu gelenek haline getirmek inceliktir, nezakettir ve en önemlisi önemsemektir. Şerif Aygün başkanımıza özel teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarını sadece menfaatleri olduğu zaman hatırlayanların aksine bu tür etkinliği geleneksel hale getirmesi önemsediğini gösteriyor. Çok az tattığımız bir duygudur. Sayenizde bunu her yıl tekrarlıyoruz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA