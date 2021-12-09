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Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla, tesislerin hizmete sunulduğu Derince'de Belediye Başkanı Zeki Aygün, yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla, tesislerin hizmete sunulduğu Derince'de Belediye Başkanı Zeki Aygün, yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Derince Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında 5 ayrı bölgede yeni spor alanları kullanıma açılmıştı. Çenedağ Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Hıdır Akdeniz Parkı, Çınarlı Mahallesi Zeki Akkulakoğlu Parkı, Mersincik Mahallesi Girayhan Parkı'na suni çim futbol sahaları inşa edildi. Çınarlı Mahallesi'nde yer alan Şehit Kubilay Orhan Parkı'na suni çim futbol sahasının yanı sıra fitness alanı da yapıldı. Yine suni çim futbol sahasının inşa edildiği bölgelerden İbni Sina Mahallesi Muhtar Ali Keleş Parkı'na basketbol sahası da yapıldı. Derince genelinde 5 ayrı tesisin çocuklar ve gençler için kullanıma sunulmasının ardından ikinci etapta ise 11 yeni spor alanının inşasına başlandı.

Çalışmalar incelendi

11 suni çim futbol sahası ve 3 basketbol sahasını kapsayan çalışmaların tamamlanmasıyla yeni spor alanları kullanıma sunulacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Çınarlı Mahallesi Hüseyin Gülseven Parkı ve Topçular Parkı'na giderek bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncelik verdiklerini belirten Başkan Aygün, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. - KOCAELİ

Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceledi

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