Başkan Aygün'den Kaymakam Dallı'ya hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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Başkan Aygün'den Kaymakam Dallı'ya hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Aygün'den Kaymakam Dallı'ya hayırlı olsun ziyareti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve meclis üyeleri, Derince Kaymakamlığı'na atanan Meftun Dallı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve meclis üyeleri, Derince Kaymakamlığı'na atanan Meftun Dallı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Maltepe Kaymakamlığı görevinden Derince Kaymakamlığı'na atanan Meftun Dallı, yeni görevine başladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de belediyedeki meclis üyeleriyle birlikte, yeni görevine başlayan Derince Kaymakamı Meftun Dallı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Dallı'ya görevinde başarılar temennisinde bulunan Başkan Aygün, "Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemiz için inşallah birlikte güzel hizmetlere imza atacağız. Derince'miz için hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı da ziyaretlerinden dolayı Başkan Aygün'e ve meclis üyelerine teşekkürlerini ileterek, memnuniyetini dile getirdi. Başkan Aygün ve Kaymakam Dallı arasında yapılan görüşmede ilçede hizmete sunulan ve yapımı planlanan projeler hakkında da istişareler gerçekleşti. - KOCAELİ

Başkan Aygün'den Kaymakam Dallı'ya hayırlı olsun ziyareti

Başkan Aygün'den Kaymakam Dallı'ya hayırlı olsun ziyareti

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Haber: Başkan Aygün'den Kaymakam Dallı'ya hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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