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Başkan Aygün'den Çınarlıspor'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Aygün'den Çınarlıspor'a ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Süper Amatör Lig A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlıspor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Süper Amatör Lig A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlı spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret etti.

Süper Amatör Lig A Grubu'nda oynadığı 11 maçta topladığı 21 puanla lider durumda bulunan Çınarlı spor, hafta sonu Suadiye spor ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Bu karşılaşma öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Çınarlı spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret eden Başkan Aygün, burada Çınarlı spor Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. İlçeyi temsil eden amatör spor kulüplerinin daima yanında olduklarını belirten Başkan Aygün, yeşil-beyazlı ekibe başarılar diledi. - KOCAELİ

Başkan Aygün'den Çınarlıspor'a ziyaret

Başkan Aygün'den Çınarlıspor'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor

Zeki Aygün, Amatör Lig, Spor, Haber

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