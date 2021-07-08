Başkan Aygün'den Ankara temasları
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Başkan Aygün'den Ankara temasları

Başkan Aygün'den Ankara temasları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye kazandırılacak olan yeni projeler için Ankara'da temaslarda bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye kazandırılacak olan yeni projeler için Ankara'da temaslarda bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geride kalan iki yıllık süreçte vaatlerinin yüzde 66'lık kısmını tamamladı. İlçedeki projeleri hayata geçirmeye devam eden Başkan Aygün, bir yandan da Ankara'da temaslar gerçekleştirerek Derince'de hayata geçecek olan projelerin bir an önce yapılması için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak AK Parti Genel Merkezi ve Gazi Meclis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Genel Merkez'de gerçekleştirdiği temaslarda AK Parti Genel Başkan Vekili, önceki dönem Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile bir araya gelen Başkan Aygün, çeşitli istişarelerde bulundu. Başkan Aygün daha sonra ise AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Aygün ve Şeker ile Bakan Karaismailoğlu Derince'de yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - KOCAELİ

Başkan Aygün'den Ankara temasları
Başkan Aygün'den Ankara temasları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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