Başkan Aydıner, park ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe genelinde sürdürülen yol yapım ve park yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe genelinde sürdürülen yol yapım ve park yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Parklara ağaç diken ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Aydıner, çevredeki vatandaşlar ile de uzun uzun sohbet etti.

Bayrampaşa Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçe genelinde yol yapım, park yenileme ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Atila Aydıner de çalışmaları yerinde inceliyor. Yapımı hızla devam eden Dr. Sümer Çavdar Parkı ile bakım ve temizlik çalışması yapılan şehit Onur Ayaydın Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Aydıner, her iki parka da ağaç dikti ve çevredeki vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti.

"Gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya devam edeceğiz"

Parklardaki incelemelerin ardından Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak'taki asfalt yenileme çalışmasını denetleyen Başkan Aydıner, "Bir yandan parklarımızı bir bir yeniliyor, ilçemizdeki ağaç sayısını ve yeşil alan miktarını artırıyor, diğer yandan sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokaklarda bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için aralıksız çalışıyoruz. Mutlu kent Bayrampaşa'nın mutluluğu için gecemizi gündüzümüze katmaya, gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA