Başkan Aydıner esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi
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Başkan Aydıner esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi

Başkan Aydıner esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile birlikte esnafı ziyaret etti. Yıldırım Mahallesi Cuma Pazarı esnafıyla uzun uzun sohbet eden Başkan Aydıner, onların taleplerini yerinde aldı. Aydıner, ziyaretin ardından mahalledeki bir çay ocağında da vatandaşlarla bir araya geldi. - İSTANBUL

Başkan Aydıner esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi
Başkan Aydıner esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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