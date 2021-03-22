Başkan Aydıner down sendromlu gençlerle ve çocuklarla buluştu
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Başkan Aydıner down sendromlu gençlerle ve çocuklarla buluştu

22.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:20
Başkan Aydıner down sendromlu gençlerle ve çocuklarla buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, down sendromlu gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, down sendromlu gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Down sendromlu gençlerle zeybek oynayan Başkan Aydıner, "Gülen yüzleriyle hayatımıza renk katan down sendromlu evlatlarımız ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel bir eğitim kurumunun düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte zeybek oynayarak gönüllerince eğlenen down sendromlu gençlerin mutluluğuna ortak olan Başkan Aydıner, "Down sendromlu evlatlarımız sürekli gülen yüzleriyle hayatımıza renk katıyorlar. Biz onarı çok seviyoruz, onlar bizim en büyük zenginliğimiz" dedi.

Başkan Aydıner, etkinliğin sonunda down sendromlu çocuklara ve gençlere hediye takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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