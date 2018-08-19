Başkan Aydın, Yukarı Tekke'yi Ziyaret Etti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Yukarı Tekke Mezarlığı'na giderek kabir ziyaretlerinde bulundu.

İlk olarak yeni defin işlemleri için mezarlıkta bulunan ailelere başsağlığı dileyen Başkan Aydın daha sonra yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aydın, daha sonra mezarlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SİVAS