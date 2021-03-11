Başkan Aydın, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti
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Başkan Aydın, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti

11.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:19
Başkan Aydın, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti

Bursa'nın Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın ve beraberindeki belediye çalışanları, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın ve beraberindeki belediye çalışanları, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi.

Programı kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, müzeyi çok beğendiğini ve Yenişehir'de gerçekleştirecekleri projelerde faydalanacaklarını kaydetti. Yaşayan Şehir Müzesi'nin Bilecik ve tarihinin anlatılmasında büyük işlevler gördüğünü kaydeden Aydın, müzedeki cumhuriyet odası ve rüya sahnesinden övgüyle söz etti. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver'den müzedeki faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Aydın, Belediye Başkanı Semih Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Tarih şeridini gezerek, yetkililerden bilgi aldı

Daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek tarih şeridi görevlilerinden bilgi alan Başkan Davut Aydın, "Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizde bir takım ziyaretlerde bulunduk. Komşu ilimiz Bilecik'in her alandaki gelişmesi ve güzel çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor. Yenişehir Belediyesi olarak müze ve benzeri alanlarda gerçekleştireceğimiz çalışmalar hakkında Bilecik'ten çok faydalı bilgiler edindik. Belediye Başkanımız Semih Şahin ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

Başkan Aydın'ın Yaşayan Şehir Müzesi ve Tarih Şeridi ziyaretine İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da eşlik etti. - BİLECİK

Başkan Aydın, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti
Başkan Aydın, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti
Başkan Aydın, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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