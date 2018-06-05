Başkan Aydın, Vatandaşların İftar Sevincini Paylaştı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, paylaşma ve kardeşlik ayı olan Ramazan dolayısıyla her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek iftar sofralarına konuk oluyor.

İftar öncesinde belediye tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve Azerbaycan-Karabağ Parkı adı verilen Karşıyaka'daki mesire alanına giden Başkan Aydın, burada iftar öncesi hazırlık yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Kamelyaları tek tek dolaşarak piknikçilerle sohbet eden Başkan Aydın, vatandaşlara hayırlı iftarlar temennisini iletti. Başkan Aydın yaklaşan 24 Haziran seçimleri için de halktan destek istedi. Başkan Aydın'ı görmekten ve sohbet etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise seçimlerde destek sözü verdi. Buradan sonra Gültepe Mahallesi'ne geçen Başkan Aydın, iftara Çil ailesinin misafiri oldu.

Geçtiğimiz ay Kuzuören köyünden merkeze taşınan ve engelli raporu bulunan Sait Çil ve eşi Fatma Çil ile sohbet eden Başkan Aydın, ailenin Melike ve Zafer isimli çocuklarına da kıyafet ve çeşitli hediyeler verdi.

İftarda Başkan Aydın'a; eşi Yurdagül Aydın, Belediye Meclis üyesi Celalettin Çelik ve AK Parti Gençlik Kolları yöneticileri de eşlik etti. - SİVAS