Başkan Aydın umreye gitti
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Başkan Aydın umreye gitti

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve ailesi umreye gitti.

02.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:59
Başkan Aydın umreye gitti

Belediye Başkanı ve ailesi umreye gitti.


Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Havalimanından ailesi ile birlikte umre ibadetini yerine getirmek için yola çıktı.


Hareket öncesi açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Ailemle birlikte umre yolcusuyum. Mübarek topraklardaki yolculuğumuz nasipse 14 gün sürecek. Dua eder, dua bekleriz. Rabbim mukaddes topraklara gitmeyi cümlemize nasip etsin. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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