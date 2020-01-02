Başkan Aydın umreye gitti

02.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:59

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve ailesi umreye gitti.



Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Havalimanından ailesi ile birlikte umre ibadetini yerine getirmek için yola çıktı.



Hareket öncesi açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Ailemle birlikte umre yolcusuyum. Mübarek topraklardaki yolculuğumuz nasipse 14 gün sürecek. Dua eder, dua bekleriz. Rabbim mukaddes topraklara gitmeyi cümlemize nasip etsin. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA