Başkan Aydın, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti

20.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:30

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Haluk Yakar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, geçtiğimiz günlerde Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanlığına getirilen Haluk Yakar'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı istişarenin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanı Haluk Yakar, "Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanımız Yüksel Aydın ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ocağımıza gelerek bizleri ziyaret ettiler, kendilerine ötürü teşekkür ediyoruz. Sayın İl Başkanımız Yüksel Aydın'a nazik ziyaretleri ve hediyeleri için de ayrıca teşekkür ederiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA