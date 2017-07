Başkan Aydın, Toplu Sünnet Şöleninde

Tuzla'da faaliyet gösteren Tuzla Horasanlılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu toplu sünnet şöleni piknik ve açık hava konserine konuk olan Başkan Aydın, İstanbul'daki hemşehrileri tarafından coşku ile karşılandı. Piknik ve toplu sünnet şöleninde hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Aydın, Horasan ve Erzurum sevdalılarını yatırım için Horasan'a davet etti. Başkan Aydın, "Horasan'dan hepinize kıymetli hemşehrilerimin en kalbi muhabbetlerini ve selamlarımı getirdim."ifadeleriyle sözlerine başladı.



Başkan Aydın, "Erzurum ve Horasan bizim sevdamız. Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe kaymakamımızla birlikte ilçemize çok önemli hizmetler ve yatırımlar yapıyoruz. Horasan'ı Erzurum'un en güzel ilçelerinden birisi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu noktada yerel bazda sürdürdüğümüz istişare toplantılarının İstanbul ayağını da siz kıymetli hemşehrilerimizle yürütüyoruz. Belediyecilik sadece bina yapmak, yol yapmak değil, idarecilik sadece Fiziki mekan, asfalt yapmak veyahutta bir takım tesisler yapmak değil, bizim yaşayan insanımızla her zaman her an beraber olmamız, beraber paylaşmamız, birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünerek, işte bugün burada yapılan organizasyon çok önemlidir diye düşünüyorum. Sünnet olma merasimini de çocuklarımız artık bugünden itibaren genç oldular, inşallah diğer mürüvvetlerini de sizlerde ailelerle birlikte hepimiz yaşarız, görürüz. Kısmet olur da belki bir gün beraberde olabiliriz. Bizim birtakım gelenek ve göreneklerimiz var. Eğer bugün ülke olarak, millet olarak bugünlere kadar gelmişsek, ecdadın bize bıraktığı bu emaneti gelecek nesillere aktarmamız, bunları muhafaza etmemiz lazım, bunları yaşatmamız lazım" dedi.



Aydın, sünnet şöleninde hemşehrileriyle halay çekti ve protokol üyeleri birlikte sünnet olan çocuklara altın hediye edip tebrik etti. - ERZURUM