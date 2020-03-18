Başkan Aydın, tedbirli bir şekilde üretime devam etmeliyiz Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, dünyanın gördüğü en önemli virüs salgınlarından birinin yaşanmasına rağmen enerji, su ve gaz çalışanı emekçilerinin, hayatın normal akışının devamı için işinin başında üretime devam ettiğini söyledi.

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, dünyanın gördüğü en önemli virüs salgınlarından birinin yaşanmasına rağmen enerji, su ve gaz çalışanı emekçilerinin, hayatın normal akışının devamı için işinin başında üretime devam ettiğini söyledi.



Türkiye'nin korona virüsü salgını dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğini bu zor sürecin kolay bir şekilde atlatılması için hizmet kolları olan enerji ve su çalışanlarının çalışmalarını fedakarca sürdürdüğünü kaydeden Türk-İş Aydın Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın çalışanlarına seslendi. İnsanlığın var oluşundan bu yana suyun havadan sona en temel ihtiyaç olduğunu bunun yanında enerjinin de sağlıktan ayrı tutulamayacağını belirten Sendika Başkanı Mustafa Aydın, tüm çalışanların Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkate alarak işlerini yapmasını istedi.



Faaliyet sürdürdükleri iş kollarında hayatın normal akışının devamı için fedakarca çalışmalarını sürdüren herkesin önemli bir görevi ifa ettiğini kaydeden Aydın, "Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikası olarak binlerce emekçimizle, halkımız ve ülkemiz için üretimin başındayız. Bu süreçte risk altında olsa da fedakarca işini yapan çalışanlarımızın Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını azami ölçüde riayet etsin. Maalesef dünyanın gördüğü en önemli salgınlardan biri yaşanıyor. Korona virüs Covid-19 salgınına karşı devletimizin öncülüğünde herkes elinden gelen mücadeleyi vermelidir. Bu kapsamda çalışanlarımızın gerek çalışma esnasında gerekse ortak kullanılan alanlarda hijyene daha çok önem versin" diyerek tüm çalışanların bu süreçte daha dikkatli olmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA