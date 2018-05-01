Başkan Aydın Tecrübelerini Aktardı.

Adıyaman'da Siyaset Akademisi programına katılan Sivas Belediye Bakanı Sami Aydın, genç siyasetçi adaylarına tecrübelerini artardı.

Sivas'ta 2004-2009 yıllarındaki başkanlık döneminde Siyaset Akademisi eğitimleri kapsamında 30 farklı şehirde ders veren Başkan Aydın, bu kez Adıyaman'da düzenlenen programa davet edildi. AK Parti Genel Merkezi tarafından görev verilen Başkan Aydın, hem belediyecilik hem de siyasetin incelikleri hakkında Adıyamanlılara deneyimlerini aktardı.

Adıyaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi final programına, vatandaşın ilgisi oldukça yoğundu.Sinevizyona aktarılan sunum eşliğinde dersini anlatan Başkan Aydın, belediyecilik açısından önemli ve örnek olacak projelerini anlattı. Paşabahçe, Aksu, Gıda Bankası, mezarlık dönüşümleri ve meydan düzenlemeleri gibi birçok farklı alanda Sivas'ta gerçekleştirilen projeleri aktaran Başkan Aydın, katılımcılar tarafından sık sık alkış aldı.

Siyasetin bir hizmet aracı olduğunu dile getiren Başkan Aydın, "Siyasete gönül veren kardeşlerimizin öncelikle şunu iyi bilmesi gerekir; siyaset hizmettir, doğru olmaktır, gönül almaktır... Bir şeyler üreterek insanlığa faydalı olmaktır. Aşırı hırs insana hata yaptırır, çalışıp verilen görevi en iyi şekilde yaparsanız, hedeflediğiniz nokta sizin ayağınıza gelir. Siyasetçinin, yaşantısının her ayrıntısına dikkat etmesi ve örnek olması gerekir. İnanıyorum ki sizler de, ülkemizin geleceğine yön verecek, hizmet aşkıyla gece-gündüz çalışacak ve milletimize faydalı işler yapacaksınız." Şeklinde konuştu. - SİVAS