Başkan Aydın, Sesob'u Ziyaret Etti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.

Aydın, Başkan Yardımcısı Kazım Özgan, ÖZBELSAN Genel Müdürü Şaban Kaya ile SESOB Başkanı Beşir Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Yapılan genel kurulun hayırlı olmasını dileyen başkanı Aydın, esnaf teşkilatı ile her zaman uyumlu çalıştıklarını söyledi.

Aydın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle Sivas'ta hareketlilik yaşandığını, bu hareketliliğin esnafa da yansımasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Köksal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın'a teşekkür etti.