Başkan Aydın Pazarcı Esnafıyla Buluştu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Pazarcılar Esnaf Odasını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Aydın, ziyaretinde Pazarcılar Esnaf Odası Adem Argın ve oda üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Geleneksel pazarcılık anlayışını sürdüren ve günümüze uyarlayan pazarcı esnafına teşekkür eden Aydın, "Hem bu işi yapan pazarcı esnafımız, hem de vatandaşımız için pazar yerlerini modern alanlara dönüştürme projemiz var. Bu kapsamda ilk olarak caddeler ve yollar üzerine kurulan pazarları, sabit alanlara taşıyarak işe başladık. İkinci adımda ise bu alanları, tüm ihtiyaçlara cevap verecek modern pazarlara dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Bu bölgeleri sadece pazara değil, otopark ve sosyal alana dönüştürdüklerini de aktaran Aydın, bunun ilk örneğinin Cuma Pazarı ile başladığını ve bütün pazarları modern bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti.

Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Adem Argın ise Aydın'ın esnafların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini kaydetti.

Aydın'a teşekkür eden Argın, "Allah işini rast getirsin, Sivas ve esnaf için çalışıyor, bizler için çaba gösteriyor. Bundan dolayı başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bize verdiği değer zaten hizmetlerle ortada. Yapılan Cuma Pazarı, yapılacak olan Cumartesi ve Salı Pazarları ile bizlere verdiği değeri gösteriyor." dedi.