Başkan Aydın, Örnek Davranışı Ödüllendirdi

Sivas'ta halk otobüsü şoförü sefer sırasında araçta rahatsızlanan yolcuyu hattından çıkarak hastaneye yetiştirdi. Belediye Başkanı Sami Aydın ise örnek davranışta bulunan otobüs şoförü Muhammed Cin'i ödüllendirdi.

Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetlerine bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü 26 yaşındaki Muhammet Cin, davranışıyla takdir topladı. Cin geçtiğimiz gün yolcu dolu araçta seyir halindeyken, rahatsızlanan bir yolcuyu aracın içerisindeki yolcularla birlikte Numune Hastanesi'ne yetiştirdi. İnen yolculardan bazıları, fenalaşan yolcunun araç içerisinde kustuğu için yaşadıkları rahatsızlığı dile getirince şoför Cin, bunun bir insanlık görevi olduğunu söyledi. Korna çalarak acil servisteki sağlık görevlilerinden de yardım isteyen Cin, daha sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte gündeme gelen örnek davranış karşısında duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Sami Aydın ise, şoför Muhammed Cin'i makamında ziyaret ederek kendisine teşekkür etti.

Başkan Aydı, "Muhammed kardeşimizi insani davranışından dolayı tebrik etmek istiyorum. Ülke genelinde toplu taşımayla ilgili hep olumsuz haberler gündeme geliyor. Ancak bu hatalar ve yanlışlar kişilere özeldir. Çok duyarlı, vatandaşa karşı sorumluluğunu eksiksiz yerine getiren, işini en iyi şekilde yapan çok sayıda arkadaşımızın olduğunu biliyoruz. Bugün ders alınması gereken, örnek bir davranış sergileyen Muhammed kardeşimizi kutluyorum. Otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürmesi, onunla ilgilenmesi, hatta bazı yolcuların itirazlarına karşı insani bir duruş sergilemesi takdire şayan bir durum." diyerek şoför Cin'e altın hediye etti.

Halk otobüsü şoförü Muhammed Cin ise, "Vatandaşın can sağlığı her şeyden önemli. Belediyemizin imkanlarını kullanarak hastalanan çocuk ve anneyi hastaneye götürdüm. Bu benim ailem de olabilirdi. Belediyemize ve Sami başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sivas'ta önce insan gelir, Sivas değince yiğidin harman olduğu her akla gelir." şeklinde konuştu. - SİVAS