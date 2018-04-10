Başkan Aydın, Okuma Yazma Kursunu Ziyaret Etti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında kentte açılan okuma yazma kurslarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kanuni İlkokulunu ziyaret eden Aydın, burada açılan okuma yazma kursuna katılanlarla sohbet etti.

Okuma yazma seferberliğinin önemine değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimizin çok istekli ve heyecanlı olduklarını gördük. Yazmayı okumayı söktüklerini gördük, gerçekten çok önemli bir çalışma. Rabbim ülkemizin birliğini, dirliğini muhafaza etsin. Huzur içerisinde hep birlikte yaşayalım. Bizler de sorumlu makamları işgal eden birileri olarak elbette sizlerin sorunlarını çözmek, sorunları en aza indirmek için çalışıyoruz. Bizim de asli görevimiz biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sivasımızın her bir bölgesinde güzel şeyler oluyor. Sivas her geçen gün görüntüsüyle, alt yapısıyla, üst yapısıyla, yeşil alanlarıyla, yollarıyla, köprüleriyle alt geçit ve üst geçitleri ile üzerine koyarak büyümeye devam ediyor."

İstiklal Mahallesi Muhtarı Cemalettin Arslan ise çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.