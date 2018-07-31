Başkan Aydın Muhtarların Sıkıntılarını Dinledi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sıkıntıları dinledi.

Gültepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Dağaşan ve mahalle sakinleriyle sabah kahvaltısında buluşan Başkan Aydın bölgeye yapılan hizmetlerle Gültepe Mahallesi'nin bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Mahalle Muhtarı Dağaşan ve vatandaşlar da hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, Aydın ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Aydın, daha sonra Kümbet Mahallesi'ne geçerek muhtar Recep Değerli'yi ziyaret etti. Muhtar Değerli, geçtiğimiz yıl mahalleye yapılan alt geçit projesi başta olmak üzere; yol, kaldırım, altyapı ve diğer hizmetlerden ötürü Başkan Aydın'a teşekkür etti. Buradan Esentepe Mahallesi'ne geçen Başkan Aydın mahalle Muhtarı Halil Erdin ile muhtarlık ofisinde bir araya gelerek bölgeye yapılan hizmetler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Yeni Mahalle'ye geçen Başkan Aydın heyet mahalle Muhtarı Halis Güneş'i ziyaret etti. Mahalledeki asfalt ve üst yapı çalışmalarından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtar Güneş, Mevlana Tüneli başta olmak üzere yapılan başarılı hizmetlerin devamını temenni etti.

Başkan Aydın da belediye tarihine yıllık 60 bin ton olan asfalt çalışmasının bu dönemde 4 kat artarak 250 bin tona ulaştığını dile getirdi. Aydın, daha sonra Fen İşleri ekiplerinin asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdığı Aydoğan Mahallesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu ve vatandaşlar ara sokaklarda yapılan asfalt çalışmasından dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Başkan Aydın, Ece Mahallesi, Çiçekli Mahallesi, Kadıburhanettin Mahallesi, Örtülüpınar Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi ve Mevlana Mahallesi muhtarlarını da ziyaret ederek sıkıntıları dinledi. - SİVAS