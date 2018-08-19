Başkan Aydın, Kurban Pazarını Gezdi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kurban pazarını gezdi.

Havaalanı yolu üzerinde bulunan kurban pazarında incelemelerde bulunan Başkan Aydın, besiciler ve kurbanlık almak isteyen vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulan Aydın, kurban fiyatları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın,"Gördüğüm kadarıyla hem satıcı hem alıcı memnun. Fiyatlardan şikayet olmadığını görüyoruz. Burası eski bir pazar çok konforlu değil bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki yıllarda Sivas'ımıza Et ve Süt Kurumu'nun olduğu bölgeye yeni bir pazar inşa etmeyi planlıyoruz." dedi.

Başkan Aydın, pazarlığa tutuşan vatandaşlar arasında da arabuluculuk yaptı. - SİVAS