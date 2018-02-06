Başkan Aydın'ın Ziyaretleri

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, geçen sene Halep'te zulüm gören Müslüman halka yardım için evlilik yüzüğünü bozdurarak parasını belediyeye teslim eden Hüsne Bayır'ı evinde ziyaret etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aileye misafir olan Başkan Aydın çifti, Bayır ailesiyle yemekte bir araya geldi.

Ailenin duyarlılığını unutamadığını belirten Başkan Aydın, "Geçen sene Hüsne Bayır kardeşimiz, Halep'e göndermek için bozdurduğu evlilik yüzüğünün karşılığı olan 130 lirayı bize teslim etmişti. Bu davranışından dolayı kendisini tekrar kutluyorum. Bugün kendisini ziyaret etmek istedik, Hüsne hanımdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın Bayır ailesinin çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye etti.