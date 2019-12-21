Başkan Aydın'ın acı günü
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Başkan Aydın'ın acı günü

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın Amcasının Oğlu, Nurettin Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiEmekli Öğretmen Merhum Nurettin Aydın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına...

21.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:22
Başkan Aydın'ın acı günü

Belediye Başkanı Abdulkadir 'ın Amcasının Oğlu, , geçirdiği sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Emekli Öğretmen Merhum Nurettin Aydın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Horasan Merkez Orta Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Velibaba Köyünde Aile Kabristanlığına defnedilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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