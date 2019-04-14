Başkan Aydın, "Halkımız, Cumhur İttifakına Sahip Çıkmıştır"

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu halkının Cumhur İttifakına sahip çıktığını söyledi.

Kastamonu'da bir otelde düzenlenen toplantıya katılan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, seçim sürecini başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Kazasız, belasız bir seçim süreci geçirdik. Bu bağlamda diğer siyasi partilerin teşkilatlarına, il başkanlarına, adaylarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü karşılıklı saygıya dayanan, ölçülerini baştan belirlediğimiz, MHP'nin ilke ve prensipleri doğrultusunda o çizgiden bir milim şaşmadan çalışmalarımızı yürüttük. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz bizi takdir etti. Emanetimizi geri alacağımızı başta ifade etmiştik. Milletimizi kendimizi ifade ettik. Milletimizde bize inandı. Ortaya koyduğumuz tavrın doğru olduğunu gördük. Biz milletimizin bizi tercih etmesinden memnunuz. Liderimiz Devlet Bahçeli beye emaneti geri alacağımıza söz vermiştik. Kastamonu ve dava arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak, bizi mahcup etmedi. Omuzlara nasıl bir yük yüklendiğinin farkındayız. Biz verdiğimiz her sözü yapmak zorundayız. Ülkücünün sözü sözdür. Bunu hiçbir siyasi manevrayla farklı bir noktada değerlendiremeyiz. Belediye Başkanımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla, Belediye Meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla verdiğimiz sözleri tutma gayreti içerisinde olacağız ve tutacağız" dedi.

Yarın tekrar seçim olacakmış gibi çalışacağız

Rakamsal olarak bakıldığında yüzde 50 gibi bir oy aldıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Kastamonu insanı böyle tercih etti. Yani Kastamonu'da yaşayan 2 seçmenden 1 tanesi MHP'ye oy verdi. Bu ikinci bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla hiç boşa geçirecek zamanımız yok. Bu İl Genel Meclisi'nde de böyle. İl Genel Meclisi'nde 84 bin oy aldık. Bu yüzde 35'e tekabül ediyor. Bir önceki dönemi tabiri caizse ikiye katlayarak bir sonuç çıktı ortaya. Dolayısıyla milletimiz öyle bir sorumluluk yükledi ki omuzlarımıza biz yarın seçim olacakmış gibi 31 Mart itibariyle çalışmalarımıza başladık. İl ve ilçelerimizdeki teşkilatlardaki eksikleri süratle gidereceğiz. Zamanımız kısıtlıydı. Yoksa bu başarı daha da katlanabilirdi. Bizim olan 3 ilçede belediyede kaybettik. Tabii ki üzüldük. Fakat MHP olarak milletin tercihin üzerinde hiçbir şey görmüyoruz. Dolayısıyla milletimiz o ilçelerde var olan belediye başkanlarımızın çalışmalarından memnun değildi, tercihini de kullandı. Farklı siyasi partilerin adayları geldi. Bizim dışımızda belediye kazanan CHP'nin ve AK Parti'nin Belediye Başkanlarını tebrik ediyorum. Umarım onlarda bulundukları ilçelerde Kastamonu insanına iyi hizmet yapma fırsatını bulurlar. Bütüncül baktığımızda merkez dahil Taşköprü, Tosya, İhsangazi, Çatalzeytin, Seydiler, Ağlı; Kastamonu'nun yaklaşık yüzde 75'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla milletimizin bu teveccühünü belediyelerimizi yönetirken de, 6 ilçemiz ve bir merkez belediyemizle beraber kolektif bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz ki milletimizi memnun edelim. Ayırmayacağız, kayırmayacağız. 31 Mart itibariyle seçim bitmiştir. Artık belediye başkanlarımız hizmet yolunda hiç ayırmadan herkesin hak ettiği hizmeti mutlak vereceğiz" diye konuştu.

Belediye yönetiminde herkese eşit mesafede olacaklarını vurgulayan Başkan Aydın, "Kine dayalı, intikama dayalı herhangi bir çalışmayı bizim belediye başkanlarımız yapmadı yapmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Fakat farklı çirkinlikler duyuluyor. Buradan muhataplarına, hem AK Parti'nin hem de CHP'nin il başkanlarına oralarda çalışan personel üzerinde intikam naraları atmaları çok çirkin. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım. Beni bu konuda mecbur bırakmayın. Görev değişikliği yapılabilir. Bu en doğal hakkınız. Fakat bunu intikama dayalı, üst birimde çalışanı parke taşı döşemeye gönderirseniz bu hiç şık olmaz. ya da kaybeden bir belediye başkanımızın kardeşinin eşini temizliğe verirseniz, bunun ne adamlıkla, ne siyasetle, ne de insanlıkla alakası olmayan bir konudur. Bu olmaz. Kastamonu Belediyesi'nde binlerce insan çalışıyor. AK Partilisi de var, CHP'lisi de var. Hiçbirine dudak mı büktürmüşüz? Ayıptır, biz o işlere girmeyiz. Lütfen sizde ilçelerdeki belediye başkanlarınızı uyarın. Uyarın ki bu edepsizliği yapmasınlar. Bunu rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Kastamonu halkı Cumhur İttifakına sahip çıktı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ne söz verdilerse hepsini tutacaklarına ifade eden Aydın, "Belediye Başkanlarımız Şehr'ül Emin olacak. Verdiğimiz sözlerin hepsine dikkat edeceğiz. Kastamonu halkı rahat olsun, herhangi bir ayrım olmayacak. Kastamonu'da kazandığımız belediyelerde 5 yıl mükemmel işler yapacağız. Biz sadece belediyecilik yapacağız. Türk Milleti beka vurgusunu anlamış. Çok ciddi bir oyla Cumhur İttifakı'na sahip çıkmıştır. Cumhur İttifakı ve yeni yönetim şekli bu seçimlerle tescillenmiştir. Bize bundan sonraki süreçte merkezi yönetimle, Sayın Bakanlarımızla uyumlu bir şekilde Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde icraatlarımıza devam edeceğiz. Türk Milleti'ne kurulan tezgahlar bitmiyor. Çok aktörlü pis bir tezgah hazırlanmıştı. Milletimiz bunu elinin tersiyle itti. Allah'a şükür 31 Mart seçimleri bir İstanbul hariç, huzurlu bir şekilde bitti. İstanbul'a da YSK karar verecek. Adaletin kestiği parmak acımaz. Seçimde bir hile varsa, sonuçlandırılacak. MHP'nin, İl Genel Meclisi'nde aldığı oy yüzde 19'dur. Yani MHP uyguladığı tavırla milletimizin gönlünde öyle bir taht kurmuş ki, yüzde 19'lara ulaşmışız. AK Parti'de 41,61. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak Türkiye genelinde yüzde 60,42. Türk Milleti'nin yüzde 60'ı Cumhur İttifakı'nın söylemlerini doğru bulmuş ve tercih etmiştir. Türkiye hızla sırtındaki yükleri atarak yoluna devam ediyor. Toplum biraz daha devam edecek. Yemeksiz, aşsız dururuz da, vatansız duramayız. Yeni sistem oturuyor. Burada belediyecilik anlamında Cumhur İttifakı'nı özümseyerek, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de belediyenin durumunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Kastamonuluları asla mahcup etmeyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA