Başkan Aydın, Halep İçin Yüzüğünü Bozduran Kadını Ziyaret Etti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, geçen sene Halep'te zulüm gören Müslüman halka yardım için evlilik yüzüğünü bozduran Hüsne Bayır'ı evinde ziyaret etti.

Bulduğu her fırsatta vatandaşla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Aydın, geçen sene Halep için yüzüğünü bozduran Hüsne Bayır'a misafir olup, akşam yemeğini Bayır ailesiyle birlikte yedi.

Başkan Aydın,"Geçen sene Hüsne Bayır kardeşimiz, Halep'e göndermek için bozdurduğu evlilik yüzüğünün karşılığı olan 130 lirayı bize teslim etmişti. Bu davranışından dolayı kendisini tekrar kutluyorum. Bugün kendisini ziyaret etmek istedik, Hüsne hanımdan Allah razı olsun." dedi.

Başkan Aydın, Bayır ailesinin küçük fertlerine de çeşitli hediyeler verdi. - SİVAS