Başkan Aydın güven tazeledi
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Başkan Aydın güven tazeledi

09.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:13
Başkan Aydın güven tazeledi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 13. Olağan Genel Kurulu Kars'ta yapıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 13. Olağan Genel Kurulu Kars'ta yapıldı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan genel kurulda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kars Şube Başkanlığı başarıyla yürüten İsmet Aydın yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 13. Olağan Genel Kurulu Selehaddin Eyyubi Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya tek aday olarak giren İsmet Aydın, yeniden başkan seçilerek güven tazelerken, Aydın'ın tekrar başkan seçilmesi spor camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Seçim sonrasında konuşan Başkan İsmet Aydın, "Büyük bir teveccüh göstererek beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım yeni bir anlayış genç bir ekip, taze kan olmak için varımız ve yoğumuz ile siz değerli hocalarımıza hizmet edeceğiz. Genel kurula katılım gösteren tüm hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

13. Olağan Genel Kurul sonucu oluşan yeni yönetim kurulu TFFHGD Kars Şube Başkanı İsmet Aydın, TFFHGD Kars Şube Başkan Yardımcısı Ömer Nayki, Yönetim Kurulu Üyelerine ise Azer Akyol, Onur Aydın, Abdülselam Koçak, Denetleme Kurulu üyeliklerine de Bülent Geçener, Ersin Aras ve Şahin Can Güngör getirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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