Başkan Aydın, görevdeki 1 yılını değerlendirdi

19.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:28

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında görevdeki 1 yılını değerlendirdi.



Bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu söyleyen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Geçen sene 19 Kasım 2018 günü Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli bey tarafından atanmıştım. Bugün itibariyle de tam bir yol oldu. Hem bugün geçen günleri de değerlendirelim istedik hem de bu bir içersindeki biz kendi içimizde eksiklerimizi, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı hep birlikte değerlendirelim istedik. Ama 19 Kasım çok önemli bir güne de denk geliyor, milli mücadelemizin onurlu sesi Kastamonu'dan yayıldı. 19 Kasım İstiklal Marş'ımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un bütün dünyaya seslendiği yer Kastamonu, o günde bu güne tekabül ediyor. Onun için bugünün ayrı bir yeri daha ortaya çıkmış oluyor. Mehmet Akif Ersoy'u da bu vesile ile rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk atandığımız gün atanırken sayın genel başkanımıza milliyeti ülkücü hareketin liderine söz vermiştim. Demiştim ki Sayın Genel Başkanım biz kayıplarımızı ve kaybettiklerimizi geri alacağız. Buna inanarak bu göreve talip olduk. Dolayısıyla o gün itibariyle tabir caizse Kastamonu'nun röntgenini biliyorduk da biz tekrar çektik, ne yapmamız gerektiğini adaylarımızla, yöneticilerimizle ve tüm dava arkadaşlarımızla ortaya koyduk ve 31 Mart için kolları sıvadık. Aday belirleme süreçlerimiz, aday adaylarının şekillenmesi bu anlamda ciddi bir süreç yaşadık ve Kastamonu'nun her bir köşesine, en ücra köyünden en merkezdeki her yerine ulaşabilmenin yollarını aradık. Ulaşabilecek vasıtaları bulduk. Bütün dava arkadaşlarımızla beraber tabiri caizse her köşeye her noktaya ulaşmaya gayret ettik. Çünkü Kastamonu'ya, Kastamonu halkına borcumuz olduğunu düşündük ve bu borç hiç bitmeyecek. Çünkü kurtuluş mücadelesinin en büyük nüvesi Kastamonu'dur, Kastamonu'ya biz böyle bakıyoruz. Dolayısıyla siyasi çalışmalarımızı beklentiye dayalı değil bir borcun yerine getirilmesi olarak baktık. Öyle de bakmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla süreç itibariyle bütün çalışmalarımızı bunu üzerine kurguladık ve bu samimi çalışmanın karşılığını milletimiz bize verdi. Hem de öyle bir verdi ki yani bugün omzumuzdaki yükü taşımakta bazen zorlanıyoruz. Niye böyle söylüyorum 31 Mart seçimlerini hepimiz biliyoruz, merkezde yüzde 50 gibi bir oyu verdi milletimiz, böyle bir teveccüh gördük. Yani bir anlamıyla da Kastamonu'da iki kişiden birinin oyunun almayı başardık. Süreç takip edenler bilir, rakiplerimiz son güne kadar hiç tahmin edemedikleri bir durumla karşılaştılar, tabi biz son 15 günde nelerin nasıl olacağını nasıl geliştiğini tahmin edebiliyorduk. Ama vatandaşın teveccühü dediğim gibi merkezde yüzde 50, bu merkezde böylede il genel meclisinde farklı mı, değil dağ taş oy verdi Milliyetçi Hareket Partisine, bizim 48 bin küsur olan il genel meclisi oyumuz 85 binleri buldu. Omzumuzdaki yük derken, taşımakta zorlandığımız yük derken bunları kastediyordum. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi oransal olarak nüfus üzerinde bakarsak yüzde 70'in üzerinde Kastamonu'yu biz yönetiyoruz. Omzumuzdaki yükün ağırlığını da bu anlamıyla ifade ediyorum. Şimdi bir yılı nasıl değerlendirelim, nasıl ifade edelim, hangi gününü ve dakikasını anlatalım, yani tabiri caizse bir roman olur. Çünkü yaşananlar var, perde arkası var, yapılanlar var, önümüze konulan sekteler var, kalleşlikler var, var oğlu var, bunlara girmiyoruz. Biz artık sadece Kastamonu'da 31 Mart itibariyle siyaset ideolojik anlamda bitmiştir. Toplumun bütününü kucaklayarak, toplumun bütününe hizmet ederek, hep söyledim ayırmadan kayırmadan hizmetlerimizi yapacağız, öylede yapıyoruz. Her şeyimiz açık, her şeyimiz berrak, hiç kapalı kapılar ardında siyaset yapmayacağımızı, kapalı kapılar ardında belediyecilik yapmayacağımızı ifade etmiştik. Hatta demiştik ki biz Allah'tan hakikaten korkuyoruz. Şaka maka değil bu ölçülerde siyaset yapacağız ve yine demiştik ki siyasette hata yapmadan biz de insanız hata yapabiliriz ama bilerek hata yapmayacağız ve yapmıyoruz" dedi.



"Kastamonu için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"



"Kastamonu için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diyen Başkan Aydın, "Şehir için olumsuz olan noktalarda muhalefetimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamıyla Kastamonu'nun yönetiminde yüzde 70'lik oran, bizim sorumluluğumuzu kat ve kat arttırıyor. Görevlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Kastamonu için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bir sözü vardır, 'Benim gecem de gündüzüm de Türkiye'dir' der. Bizim de gecemiz de gündüzümüz de Türkiye'dir ama yerel anlamda gecemiz de gündüzümüz de Kastamonu'dur. Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, hiçbir sınıfsal ayrım gözetmeksizin, devletin verdiği yetkiler doğrultusunda belediyeciliğimizi yapmaya gayret ediyoruz. Eksiklerimiz tabii ki vardır ama hızla eksikliklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. 14 il genel meclisi üyemiz var, ciddi gayret sarf ediyorlar. Köylerimizle ilişkili olarak her talebe cevap vermeye gayret ediyoruz. Zorlandığımız zamanlar da oluyor. Hem belediyede hem il genel meclisinde hem ilçelerde bazen zorlanıyoruz. Ama bunu bir engel olarak görmüyoruz. Bir şekilde çözüm üretip, vatandaşa hizmeti götürmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.



"9 ilçemize yeni ilçe başkanlarımızı atadık"



Seçimden kısa bir süre önce göreve atandıklarını belirten Başkan Aydın, "Teşkilatlarımızla ilgili değerlendirme yapma fırsatımız olmadı. Tabiri caizse birçok yerde hem il başkanlığı hem de ilçe başkanlığı yaptık. Dolayısıyla gördüğümüz eksiklikler üzerine, teşkilatlarımızda görev değişikliğine gittik. Yaklaşık 9 ilçede; yeni ilçe başkanlarımızı atadık. Aldığımız oyu muhafaza edecek yapılar oluşturduk. Üzerine eklemek için devamlı sahada olmamız gerekiyor. Önümüzdeki ayın 15'inde bütün teşkilatlarımızla beraber, ocağı; partisi, ilçesi, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleriyle birlikte büyük bir toplantı tertip edeceğiz. Bir yılımızı icraatlarımız ile beraber değerlendireceğiz. Teşkilatlarımızda bir sıkıntı yok. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatlarına gittiğinizde, binalarımızı açık göreceksiniz, çayımızın kaynadığını göreceksiniz, mutlaka bir yöneticiyi bulacaksınız. Ülkü ocaklarında bir değişim yaşandı. Yeni Ülkü Ocakları Başkanımız Haluk Yakar beye de başarılar diliyorum. İnşallah Kastamonu'da gençlerimiz üzerinde eğitim anlamında çok büyük katkısı olacak. Eski Ülkü Ocakları Başkanımıza da hizmetleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA