Başkan Aydın Gençleri Dinlemeye Devam Ediyor

Kavacık'ta bir kafeteryada gençleri ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, onlara sohbet ederek gül verdi. Sıcak şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları gençlerin gönlünü kazandı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gençleri bol bol ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık'ta bulunan bir kafeteryaya gitti. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker ve partili gençlerin eşlik ettiği Aydın, gençlerle bol bol sohbet etti. Onları dinleyen Aydın, gerçekleştireceği projelerle sorunları çözeceğini ifade etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın'ın samimi tavırları gençlerin de gönlünü kazandı. Aydın, gençlerin bu sıcakkanlılığı karşısında onlara gül verdi. Gülü alan bazı genç kızlar, Aydın'ın bu ince ve zarif hareketi karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

Gençlere gül veren Aydın gönülleri kazandı

Gençlerin okuduğu okulları ve bölümleri de sormayı ihmal etmeyen Aydın, kendisinin de aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olduğunu söyledi. Gençlerle ilgilenmesinin ardından onlarla masada da oturan Başkan adayı Aydın, yanlarına gelen bir köpeği de sevmeyi ihmal etmedi. Aydın'ın köpeği sevmesi renkli görüntüler oluştururken, gençler tarafından da ilgiyle karşılandı. Murat Aydın ziyaretinin ardından kafeteryadan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA