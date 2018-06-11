Başkan Aydın, Esnafla Buluştu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın esnaf gezilerine devam ediyor.

Başkan Aydın Eski Buğday Pazar'ı ve Meydan Cami civarındaki esnaf dükkanlarını ziyaret etti. Yaptığı hizmetlerle halkın her kesiminin takdiri ile karşılaşan Başkan Aydın iş yerlerini tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Aydın, belediye çalışmalarıyla ilgili de esnafa bilgi verdi.

Başkan Aydın'ı iş yerlerinde görmek ve sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - SİVAS