Başkan Aydın, Esnaf Gezilerini Sürdürüyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Alibaba ve İnönü Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Belediye Başkanı Sami Aydın, bu kez Alibaba ve İnönü Mahallesi sakinleriyle buluştu. Sabah saatlerinde bölge esnafını ziyaret eden Başkan Aydın, belediye çalışmaları hakkında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Cadde esnafıyla çay içerek sohbet eden Başkan Aydın, mahallenin sorunlarını dinleyerek yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılacak hizmetleri anlattı. Alibaba Karakolu'nu da ziyaret eden Başkan Aydın, polis memurlarıyla sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Aydın'ı yanlarında görmenin mutluluğunu dile getiren esnaflar, Sivas'ta yapılan çalışmalar için Aydın'a teşekkür etti. - SİVAS