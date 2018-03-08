Başkan Aydın, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın dernekleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Sivas Belediyesi Sosyal Tesisler'de düzenlenen programda Başkan Aydın misafirlere karanfil dağıtarak kadınlar gününü kutladı. Etkinlikte konuşan Başkan Aydın,"Öncelikle bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sizlerle birlikte olmak gerçekten benim için büyük bir zevkti, büyük bir mutluluktu. Bunu bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bir işe kadın elinin değdiği belli oluyor. Bunu iltifat olarak söylemiyorum. Sivas'ta kadın sivil toplum kuruluşların bu anlamda amacına uygun, çok güzel hizmetler yaptığını büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Sivas bu anlamda Türkiye'nin en şanslı illerinden birisi diyebiliriz. Çünkü her sivil toplum kuruluşumuz kendi programına, hedefine yönelik çalışmalar yapıyor. Kendi içerisinde birbirini yıpratıcı, birbirinin değerini azaltan gayretler içerisinde değil, gerçekten amacına yönelik uyumlu çalışmalar yaptığını görüyoruz." dedi.

Cennetin kadınların ayağı altında olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın,"Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Biz de sizlere hizmet ederek, sizlerin memnuniyetini kazanarak oralara gitmek istiyoruz. Dün başka bir programdaydım. Şehit yakınlarımız, kadınlar, anneler vardı. Orada şöyle bir şey dikkatimi çekti; bir hanım kardeşimizin 24 yaşında engelli bir kız çocuğu var. Yaklaşık 40 günlükken çocuk hastalanmış. Baktığınız zaman zor bir durumda. Annesi 15 yaşında evlenmiş. O çocuğu doğurmuş. Ondan sonra çocuk rahatsız olmuş. Duyduğum kadarıyla maalesef kocası hiç ilgilenmiyormuş. Kadıncağız o çocukla küçük bir bebek gibi öyle ilgileniyor ki. İşte kadının farkı burada ortaya çıkıyor. Annenin farkı burada ortaya çıkıyor. İşte bizim dinimiz böyle annenin ayağına cenneti seriyor. Bu bakımdan anne şefkati farklı bir şey. Anneyi anlatmak mümkün değil." ifadelerini kullandı. - SİVAS