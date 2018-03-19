Başkan Aydın'dan Yaşlı Çifte Ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentteki yaşlı bir çifti evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Aydın, çat kapı ziyaret programları kapsamında Gültepe Mahallesi'nde ev ziyaretinde bulundu.

Ev sahibi 74 yaşındaki Eyyüp ve 73 yaşındaki eşi Nafiye Dolmuş ile bir süre sohbet eden Aydın, bel fıtığı ameliyatı geçiren Eyyüp Dolmuş'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Ziyarette, Dolmuş çiftini yalnız bırakmayan torunları da Başkan Aydın'a yoğun ilgi gösterdi.

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ev ziyaretinde Dolmuş ailesinin fertleri, Başkan Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.