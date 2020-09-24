Başkan Aydın dan vefa örneği
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Başkan Aydın dan vefa örneği

24.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:34
Başkan Aydın dan vefa örneği

Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, geçmiş yıllarda görev yapan ve yakalandığı rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kadın Kolları İl Başkanı Leyla Kargın'ın ismini toplantı salonu verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, geçmiş yıllarda görev yapan ve yakalandığı rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kadın Kolları İl Başkanı Leyla Kargın'ın ismini toplantı salonu verdi.

AK Parti Ardahan teşkilatında bir çok görevde bulunan en son Kadın Kolları İl başkanlığı yapan Kargı partililer ve halk tarafından sevilen bir kişilik olarak siyaset yapmaktaydı. İl Başkanlığını bıraktıktan sonra yakalandığı hastalığın pençesinden kurtulamayıp yaşamını yitirmişti. Ak partinin Ardahan da yapımını tamamladığı İl başkanlığı binasının Toplantı salonuna Leyla Kargı ismi verildi.

İsim tabelası partililer ve başkan Aydın tarafından asıldı. Aydın, "Partimizde önemli görevlerde bulunmuş, Partimizin vizyon ve misyonunu en iyi şekilde temsil etmek adına özverili çalışmalar yürüten Leyla başkanı bir kez daha rahmet anıyoruz. O'nun bu güzel kişiliği, yardım severliğini ve öz verili çalışmalarını yad etmek ve Leyla Başkanı her an hatırlamak adına arkadaşlarımızla birlikte bu kararı aldık. Kendisini rahmetle anıyoruz, Ardahan teşkilatı kendisini unutmayacaktık" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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