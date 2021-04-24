Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret
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Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret

Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında aralıksız mesaide olan polis ve jandarma ekiplerini görev noktalarında ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sağlıkçılarımız kadar yoğun çaba harcayan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aralıksız mesaide olan polis ve jandarma ekiplerini görev noktalarında ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sağlıkçılarımız kadar yoğun çaba harcayan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın hem ramazan hem de salgın sebebiyle yoğun mesaide olan polis ve jandarma ekiplerini görev noktalarında ziyaret etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen sürpriz ziyarette, polis ve jandarma ekiplerine tatlı ve meyve ikramında bulunan Başkan Davut Aydın, "Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Özdemir ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Ünver'in yönetimindeki tüm polis ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Şu mübarek günlerde hem ilçenin huzuru hem de salgın koşullarında halkın sağlığı ve güvenliği için aralıksız mesai yapan güvenlik güçlerimizin sadece Yenişehir ve Bursa'da değil bütün Türkiye genelinde haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Yerel yönetim olarak ilçede birliğe, huzura ve kardeşliğe büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Aydın, "Bu sebeple hayatın her alanında olmaya, esnaftan çiftçimize, bütün kamu görevlilerimize, çocuklarımızdan yaşlılarımıza bütün vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alıyor, şikayetlerinin üzerine gidiyoruz. Ancak salgın sebebiyle milletçe zor günlerden geçtiğimiz şu süreçte en az sağlıkçılarımız kadar yoğun mesai harcayan polisimiz ve jandarmamız bizim için çok kıymetli. Sağlıkçılarımız gibi onlar da gözbebeğimiz ve Cenab-ı Allah güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde konuştu.

Başkan Davut Aydın, yağmur, kar, çamur demeden vatandaşın can ve mal emniyeti için görev yapan güvenlik güçlerine herkesin yardımcı olması ve anlayış göstermesi gerektiğini belirterek, her türlü ihtiyaçlarında belediyenin imkanları dahilinde polis ve jandarmanın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. - BURSA

Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret
Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret
Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret
Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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