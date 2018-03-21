Başkan Aydın'dan Esnaf Ziyareti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Hayri Sığırcı Caddesindeki esnafları ziyaret etti.

Hayri sığırcı caddesinde bulunan esnaflarla ve vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Sami Aydın, vatandaşlarla sohbet etti. Aydın, vatandaşların merak ettiği projeler hakkında bilgi verdi. Kaldırım ve yollarının yenilenmesini talep eden mahalle sakinleri; Mevlana, Abdulvahabi Gazi, Hikmet Işık Caddesi gibi Hayri Sığırcı caddesinin de yeniden düzenlenmesini istediler.

Başkan Aydın da,"Her mahallede çalışma yaptık bu yıl içerisinde burada da çalışma yapacağız. Çalışma esnasında esnafımıza da görev düşüyor. Sizlerde çalışma yapılırken bize destek olmalısınız." dedi. - SİVAS