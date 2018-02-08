Başkan Aydın'dan Esnaf Ziyareti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Aydın vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Aydın'ı karşısında gören esnaf memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Aydın, esnaf ziyaretinde kendisine kanarya hediye eden esnafa da teşekkür etti.

Gezi sırasında Başkan Aydın, kendisini balkondan görüp selamlayan aileyi de evinde ziyaret ederek kendileriyle bir süre sohbet etti.

Başkan Aydın, esnaf sofrasına da oturarak Mehmetpaşa Caddesi'ndeki esnaflarla birlikte öğle yemeği yerken, yine aynı mahallede bulunan bir berbere girerek tıraş oldu. Burada da vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Aydın, yapılacak çalışmaları anlattı - SİVAS