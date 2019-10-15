Başkan Aydın'dan CHP'nin teklifine tepki

15.10.2019 18:15

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kastamonu'ya gazilik unvanını verilmesi için hazırladığı kanun teklifine yönelik, "Bu kanun teklifiyle Kastamonu insanını tavlayamazsınız" dedi.



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, sosyal paylayım hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Ey CHP, bu günkü halinizle Kastamonu'yu ağzınıza almayın. 96 yıldır bu günkü küçük aklınız neredeydi. Bu twitlerin sahibine kirli elle kestirdiğiniz kurdeleyi Kastamonu'ya bulaştıramazsınız. Bu kanun teklifiyle Kastamonu insanını tavlayamazsınız. Anlaşılan dernek başkanı, derneği size sözüm ona peşkeş çekmiş. Ne gaziliği ey CHP. Bugün Kastamonu'ya verilmesini istediğiniz unvan, zaten bundan 96 yıl önce gazi meclis tarafından Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve Beratı olarak verilmiştir. Siz anladınız tamam" - KASTAMONU

Kaynak: İHA