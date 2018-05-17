Başkan Aydın'dan Bakkallara Destek

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, küçük esnafa katkıda bulunmak için mahalle bakkallarından alış veriş yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Aydın, hem yok olmaya yüz tutan mahalle bakkalı kültürünü yaşatmak hem küçük esnafa katkı sağlamak hem de ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için bakkallardan alış veriş yaptı.

İlk alış verişine Tuzlugöl Mahallesi'nde başlayan Aydın, beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarıyla bakkallardan temel gıda alışverişi yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Aydın, gıda yardımlarını teslim ettiği aile bireyleriyle de sohbet etti.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Aydın, "Yok olmaya yüz tutmuş olan mahalle bakkallarımızdan alışveriş yaparak imkanı kısıtlı olan aileleri tespit edip yardımları onlara ulaştırdık. Bir taraftan bakkallarımıza destek olmak, diğer taraftan da ihtiyaç sahibi ailelerimizi ramazanda sevindirmek istedik. Bugün Tuzlugöl Mahallesi'nde ilk adımı attık. Güzel bir uygulama oldu, inşallah ilerleyen günlerde bunu diğer mahallelerimizde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.