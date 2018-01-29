Başkan Aydın'dan Bakım Merkezine Ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Karşıyaka Özel Bakım Merkezi'nde kalan bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret etti.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın, ziyarette kurum müdürü Bünyamin Koç'tan bilgi alarak darülaceze sakinleriyle bir süre sohbet etti. Özel Bakım Merkezi bünyesinde bulunan sosyal donatı alanları, sağlık için oluşturulan acil müdahale alanları, lavabolar, yatakhaneler olmak üzere tesisin tamamı hakkında bilgi alan Aydın, düzen ve temizliği sağlayan personele teşekkür etti.

Kurumda görev yapan personeli kutlayan Aydın, "Burayı gezdiğimde gurur duydum, muhteşem bir ortam olmuş. Bakımı kolay olmayan hem zihinsel, hem de bedensel engelli bireylerin burada mükemmel şartlarda misafir edildiğini gördüm. Odaları temiz hastane standartlarında acil müdahale alanları oluşturulmuş. Hem ülkem, hem şehrim adına gurur duydum. İyi ki burayı size tahsis etmişiz. Çok iyi bir işe aracılık ederek çok doğru bir karar vermişiz. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Bakım merkezinin ülkeye hizmet eden örnek bir tesis olduğunu anlatan Aydın, "Karşıyaka bölgemize ciddi bir değer kattı. Eski hali atıl durumda olan bina şu anda önemli bir değer konumunda. Alanda yeni Karşıyaka Köprüsü ve DSİ Kavşağı'nı da hizmete aldığımız zaman bu bölgeye sunduğunuz güzelliklere Sivas halkımız daha kolay ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç ise "Hastalarımız Başkan Aydın'ı görünce mutlu oluyorlar, onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu eser sizin eseriniz, sizinle beraber Sivas için bir tesis kazandırdık. En çok sizin emeğimiz var, size yetişmek mümkün değil ama sizi örnek alarak bir tesis kazandırdık." değerlendirmesini yaptı.