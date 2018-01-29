Başkan Aydın'dan Bakım Evine Ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın bakım merkezini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.

Karşıyaka Özel Bakım Merkezi'nde kalan bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret eden Başkan Aydın, burada yapılan çalışmalar hakkında kurum Müdürü Bünyamin Koç'tan bilgi alarak bakım merkezi sakinleriyle yakından ilgilendi. Özel Bakım Merkezi bünyesinde bulunan sosyal donatı alanları, sağlık için oluşturulan acil müdahale alanları, lavabolar, yatakhaneler olmak üzere tesisin tamamı hakkında bilgi alan Başkan Aydın, düzen ve temizliği sağlayan personele teşekkür etti. Başkan Aydın'ı karşısında gören bakım merkezi sakinleri daha önceki ziyaretlerinden tanıdıkları Aydın'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Aydın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kurum Müdürü Bünyamin Koç,"Hastalarımız Başkan Aydın'ı görünce mutlu oluyorlar, onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu eser sizin eseriniz, sizle beraber Sivas için bir tesis kazandırdık. En çok sizin emeğimiz var, size yetişmek mümkün değil ama sizi örnek alarak bir tesis kazandırdık. Sabah erkenden hiç haber vermeden başkanımızın ziyareti bizi mutlu etti." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Burada çalışanları tebrik ediyorum. Burayı gezdiğimde gurur duydum, muhteşem bir ortam olmuş. Bakımı kolay olmayan hem zihinsel, hem de bedensel engelli bireylerin burada mükemmel şartlarda misafir edildiğini gördüm. Odaları temiz hastane standartlarında acil müdahale alanları oluşturulmuş. Hem ülkem, hem şehrim adına gurur duydum. İyi ki burayı size tahsis etmişiz. Çok iyi bir işe aracılık ederek çok doğru bir karar vermişiz. Çok mutlu oldum." diye konuştu. - SİVAS