Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi

20.09.2019 14:03

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerine doğalgaz getirileceği müjdesini verdi. Aydın, İNGAZ'ın çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağını ve yıl sonunda bu mahallelerde oturanların doğalgaza kavuşacağını söyledi.



Belediye Başkanı Davut Aydın, İNGAZ nezdinde yaptıkları teşebbüslerden olumlu netice aldıklarını belirterek, "Bu çalışma 3 mahallemizle sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemlerde Çardakköy, Koyunhisar ve Marmaracık mahallelerinde de benzer çalışma yapılacak. Bu mahallelerimiz de doğalgaza kavuşacak" dedi.



İNGAZ Bölge Müdürü Yavuz Seneman da yaptığı açıklamada, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerinde ilk kazmanın önümüzdeki hafta vurulacağını söyledi. Seneman, yıl sonuna kadar bu 3 mahallede doğalgaz çalışmalarını tamamlamayı ve bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA