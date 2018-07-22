Başkan Aydın'dan 23 Temmuz Mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Erzurum Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandıran mücadele ruhunun en önemli göstergelerinden birisinin de Erzurum Kongresi olduğunu belirten Aydın, mesajında şunları kaydetti: "Türk Milletinin birliği ve dirliğinin sembolü, hür ve bağımsız yaşama istek ve irademizin dönüm noktası ve istiklal mücadelemizin temeli olan Erzurum Kongresinin 99. yıl dönümünü idrak etmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya en güçlü bir şekilde duyurduğu Erzurum Kongresi, işgale karşı direniş bilincinin oluşmasını sağlayıp İstiklal mücadelesini başarıya ulaştıran iradenin adı; vatanın bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğin en güçlü temsili ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna öncülük yapmış olan tarihi bir mutabakattır. Bu mutabakatta, milletimizin içinde bulunduğu durumdan mutlaka kurtulacağının azmi ve kararlılığı yansıtılmış olup, bunu sağlayacak gücün de şanlı millet ruhunun yeniden dirilişi olduğunun altı çizilmiştir. Ülke olarak, muasır medeniyetler hedefimize her zamankinden daha yakın olduğumuz bilinciyle cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakıyoruz. Bu düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM