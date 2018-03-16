Başkan Aydın,"Çanakkale Zaferi Unutulmaz Bir Destandır"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aydın mesajında,"Çanakkale, milletimizin şehadet arzusunda adeta bir sembol olmuştur. O yıl kadim şehrimizde, Sivas Lisesi'nin mezun yerine vatan için öğrencilerini şehit vermesi, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin bir kanıtıdır. Anadolu topraklarında yaşamak hiçbir zaman rahat olmamıştır, zira bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanmıştır. Vatanı ve istiklali için canını feda etmekten tarihin hiçbir safhasında geri durmayan aziz milletimiz, bugün de aynı asil kanı damalarında taşımaktadır. Yakın zamanda 15 Temmuz'da verdiğimiz büyük sınav, vatan sevdamızın zirvesidir. O gün mermilere göğsünü siper eden halk, bugün de tanklara, uçaklara karşı koymasını bilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aydın, mesajının devamında şunları kaydetti.

"Şimdiyse ülkemizin bütünlüğünü tehdit eden terör unsurlarını temizlemek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak adına Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda destan yazan askerimiz, tüm mazlum coğrafyalara da umut olmuştur. Atalarımızın yüzyıllarca adaletle yönettiği, barış ve esenlik diyarı olan topraklar, bugün emperyalist güçler tarafından işgal edilmiş, masum halkı adeta kan ağlamaktadır. Tarih bize önemli ve zor bir görev yüklemektedir. Son kale Türkiye'dir. Bu bilinci yaymak ve sadece ülkemiz değil, mensubu bulunduğumuz İslam coğrafyasında söz sahibi olarak akan kana dur demek zorundayız. Biz Çanakkale şehitlerinin torunları olarak onların emanetinin arkasındayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde bu vatanı, bayrağı ve istiklali bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere, geçmişten bugüne gerek istiklalimiz gerekse bölünmez bütünlüğümüzü müdafaa uğruna kendini feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" - SİVAS