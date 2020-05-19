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Başkan Aydemir: "Kayseri'yi tanıtmayla alakalı ne gibi hizmet, görev verilirse her zaman yapmaya...

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; "Esnaf sanatkarla bağlı üyelerimize 50'şer bin TL siciline bakılmaksızın bir destek verilmesi gerekiyor' denmesini beklerdim. Biz sahipsiz kaldık.

Başkan Aydemir:
19.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:42

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; "Esnaf sanatkarla bağlı üyelerimize 50'şer bin TL siciline bakılmaksızın bir destek verilmesi gerekiyor' denmesini beklerdim. Biz sahipsiz kaldık. Bu kredilere başvuran çok oldu ama yüzde 25-30'una çıktı. Kriterlere uyanlara çıktı. Kredi kartı gecikmesi olan birisi sicile takılıyor. Sicili temiz olan, düzgün olan esnafımız çok nadirdir" dedi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kredilerin; başvuran esnafın yüzde 25-30'una çıktığını, sahipsiz kaldıklarını belirten Aydemir; "Bizlerin sıkıntılarımızı dilekçeyle federasyonun desteklediği katılımı ile daha sonradan iyileştirme paketi çıktı. Bu nedir? 25 bin TL Halk Bankasından ya da esnaf kredi kefaletinden krediler açıldı. Buna da kriterler konuldu. Bu kriterler; teminat vereceksin ya da sizi oraya kefil olarak göstermem gerekiyor. Daha önceden esnaf kefaletten kredi çekmemiş olması gerekiyor. Bizim geçtiğimiz aylarda doların, avronun, dövizin fırlaması ile tedarikler de bir anda fırladı. Onların yarasını yeni sarmaya çalışırken bu korona çıktı. Denmesi gerekiyordu ki, 'esnaf sanatkarla bağlı üyelerimize 50'şer bin TL siciline bakılmaksızın bir destek verilmesi gerekiyor' denmesini beklerdim. Biz sahipsiz kaldık. Bu kredilere başvuran çok oldu ama yüzde 25-30'una çıktı. Kriterlere uyanlara çıktı. Kredi kartı gecikmesi olan birisi sicile takılıyor. Sicili temiz olan, düzgün olan esnafımız çok nadirdir" ifadelerini kullandı.

"Pastacılar evlere servis yapabilecek"

Korona virüsün dezavantajlarından bahseden Aydenir; "İlk sokağa çıkma kısıtlamasında her yer kapalıydı. Daha sonra girişimleri ile paket yapmak isteyen çiğ köfteciler de var. Gelen genelgelerde çiğ köfte ibaresi geçmediği için buraya gelen polis ya da zabıta arkadaşlar olsun 'genelgede yazmıyor sizi kapatmamız lazım diyorlar'. Oysa ki bizim üyemiz. Burada pastaneci arkadaşların alışıla gelmedik yeni bir durumu söz konusu. Pastacılar artık evlere servis yapabilecekler. Bu koronanın bize yaptığı dezavantajı da budur. Artık E-Ticarete dönmeye başladı. Avrupa da çok yaygındır" dedi.

Başkan Aydemir açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kafelere, işletmelere gidildiğinde sigara içilmemesi için denetlemeciler geziyor tarımdan, odadan, gıda mühendisinden, zabıtadan, polisten 5-6 kişilik bir ekip oluşturup 'Kayseri'de bu lokantaları, pastaneleri bir denetleyelim'. Burada bizim de olmamız gerektiğini düşünüyorum. Gittiğimiz yerlerde heyet olarak ne olması gerekiyor, ne olmaması gerekiyor. Tarımdan gelenler şurada bu olması gerekiyor, bu olmaması gerekiyor diyor ve bitiyor. Doğruları da var bazı olumsuzlukları da var. Böyle bir heyet oluşturursak birçok çarpık yapı çalışmalarında bu tür kriterlerin önüne geçeriz diye düşünüyorum. Denetim heyeti oluşturmak gerekir. Bu durumda denetlememiz hem sıklaşır hem vatandaşlarımız zor durumda bırakmayız hem de işletmeciyi daha güzel bir şeye yönlendirmiş oluruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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