Başkan Aydemir güven tazeledi

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın 17. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Altan Aydemir güven tazeledi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Raporların okunmasının ardından geçilen oylamada, genel kurula tek liste ile giren mevcut başkan Altan Aydemir, yeniden başkanlığa seçildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel