Başkan Aydemir: "Atamızı Minnet ve Şükranla Anıyoruz"

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair yazılı açıklamada bulundu.

Aydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetin kurucusu, İstiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80. yıl dönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. Ne mutlu ki, onun genç nesillere emanet ettiği ve 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasiyle taçlanmış olarak yine onun işaret ettiği hedefler istikametinde varlığını sürdürmektedir. Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Milletimizi ve vatanımızı yok olma tehlikesinden kurtaran, bizlere özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onurunu kazandıran, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum." - KAYSERİ